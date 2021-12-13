ЗСУ отримали лише 6% озброєння від запланованого в період із 2014 по 2019 роки, — Резніков

За словами міністра оборони, за 5 років не було використано чи безповоротно втрачено 4,5 млрд гривень.

Українська армія за 5 років війни з 2014 до 2019 року отримала лише 6% озброєння від запланованого плану закупівель. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для АрміяInform.

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За словами Міністра, в Україні потрібно проводити реформу Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки. У період із 2014 до 2019 року в армію поставили озброєння в рази менше, ніж планувалося.

"Армія реально отримала лише 6,3% того, що закладалося у програму. За оцінкою Головної інспекції Міноборони, за цей період безповоротно втрачено або не використано майже 4,5 млрд грн. Тільки за цією програмою", — резюмував Резніков.

У період із 2014 по 2020 рік з усіх поставок для ЗСУ, лише 13% було розроблено на вимогу Генштабу. Усе інше, що отримувала армія, було або імпортом, або те, що було в наявності. Фактично, армія потрапила в замкнене коло. Держава закуповує не те, чого потребує військо, а те, що фактично можуть зробити українські підприємства.

Як приклад Резніков наводить виконання договору БТР-4. Його не могли виконати протягом трьох років, тому кошти переспрямували на те, "що було в наявності".

Також бюджет витрачає мільярди на дослідницько-технічні роботи. З одного боку, це нормально, що їх багато і не всі успішні, але деякі з них тривають понад 20 років.

Нагадаємо, Харківське конструкторське бюро імені Морозова зриває постачання з виробництва БТР-4 для ЗСУ. У Харкові було передано 10 одиниць замість 25. Раніше "Укрспецекспорт" відвантажив танк "Оплот" у США також із запізненням. Контракт на постачання танка було підписано ще у 2018 році.