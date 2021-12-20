КБ "Луч" разрабатывает новый принцип наведения для авиаракет (видео)

"Барьер-В" будет иметь два варианта наведения — полуактивный и по лазерной указке. Первый вариант больше используют в странах НАТО.

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" оснастят ракеты "Барьер-В" полуактивной головкой для самонаведения по отраженному лазерного луча. Об этом рассказал генеральный конструктор и генеральный директор предприятия Олег Коростелев в интервью Defense Express.

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Сейчас ракеты "Барьера" наводятся на цель по лазерной указке, которая должна указывать на хвост ракеты на протяжении всего полета снаряда. Но существует и другой тип наведения — по отраженному лазерному лучу.

"Этот вариант "исповедуют" страны НАТО. У нас будет два варианта системы, под разные типы наведения", — рассказал Коростелев.

Как пишут в издании, вероятнее всего решение по разработке альтернативного способа наведения ракеты связано с желанием расширить предложения на международном рынке вооружения. Многие страны имеют инфраструктуру с лазерными системами подсветки целей.

[ + – ] Комплекс подстветки целей на вооружении морпехов США Фото: U.S. Army

Принцип действия по отраженному лазерному лучу: оператор наводится на цель, после чего на ней должен остаться след. По этому следу и летит ракета. Но его минус в том, что современная бронетехника оснащается сенсорами, которые фиксирует такое наведение и предупреждает экипаж об опасности.

Испытания ракет проходят уже 4 года из-за отсутствия государственного финансирования. Все работы проводятся силами "Мотор Сич" и КБ "Луч".

Напомним, КБ "Луч" адаптировало свои ракеты для пусков с американских БТР М113 для потенциального заказчика в Азии.

Сообщалось, что Минобороны может заказать разработку ударно-разведывательного БПЛА "Сокіл-300" от КБ "Луч". Если это произойдет, то серийное производство беспилотника может стартовать уже через 1,5-2 года.