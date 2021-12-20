КБ "Промінь" розробляє новий принцип наведення для авіаракет (відео)

"Бар'єр-В" матиме два варіанти наведення — напівактивний та за лазерною указкою. Перший варіант більше використовують у країнах НАТО.

Державне київське конструкторське бюро "Промінь" оснастять ракети "Бар'єр-В" напівактивною головкою для самонаведення по відбитому лазерному променю. Про це розповів генеральний конструктор та генеральний директор підприємства Олег Коростельов в інтерв'ю Defense Express.

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Наразі ракети "Бар'єр" наводяться на ціль за лазерною указкою, яка має вказувати на хвіст ракети протягом усього польоту снаряда. Але існує й інший тип наведення – по відбитому лазерному променю.

"Цей варіант "сповідають" країни НАТО. У нас буде два варіанти системи, під різні типи наведення", — розповів Коростельов.

Як пишуть у виданні, найімовірніше рішення щодо розробки альтернативного способу наведення ракети пов'язане з бажанням розширити пропозиції на міжнародному ринку озброєння. Багато країн мають інфраструктуру з лазерними системами підсвічування цілей.

[ + – ] Комплекс підтвердження цілей на озброєнні морпіхів США Фото: U.S. Army

Принцип дії з відбитого лазерного променя: оператор наводиться на ціль, після чого на ній повинен залишитися слід. По цьому сліду і летить ракета. Але його мінус у тому, що сучасна бронетехніка оснащується сенсорами, які фіксують таке наведення та попереджають екіпаж про небезпеку.

Випробування ракет відбуваються вже 4 роки через відсутність державного фінансування. Усі роботи проводяться силами "Мотор Січ" та КБ "Промінь".

Нагадаємо, КБ "Промінь" адаптувало свої ракети для пусків з американських БТР М113 для потенційного замовника в Азії.

Повідомлялося, що Міноборони може замовити розробку ударно-розвідувального БПЛА "Сокіл-300" від КБ "Промінь". Якщо це станеться, серійне виробництво безпілотника може стартувати вже через 1,5-2 роки.