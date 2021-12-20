"Мы должны поддержать Украину": Литва готова передать Украине летальное оружие

В Минобороны не готовы назвать, какое именно вооружение готовы поставлять, потому что речь идет и о производителе, и поставщике.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поставлять украине летальное оружие Украине на фоне стягивания войск РФ. Об этом сообщает литовское издание LRT.

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"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", — заявил Анушаускас.

При этом глава оборонного ведомства не стал указывать, о каких образцах вооружения идет речь, заявив о том, что это вопрос многостороннего соглашения. В него вовлечено несколько государств — это не только донор и получатель, но и производитель, и поставщик оружия.

Свое заявление Анушаускас сделал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая прибыла в Руклу для визита немецких военных в Литве. Это первый визит новоназначенного министра за границу.

Отметим, что в сентябре в Литве заявили о планах передать бронежилеты и баллистические поясы для ВСУ на сумму более 677 тысяч долларов. Первая партия прибыла в Украину 8 декабря.

Напомним, Литва передаст Украине легкий штурмовик L-39ZA, который признан непригодный к полетам. Ранее в МИД Литвы заявили, что они убеждены в подготовке РФ тотальной войны против Украины.

Фокус сообщал, что министр обороны Украины попросил у международных партнеров наступательное вооружение.