"Ми маємо підтримати Україну": Литва готова передати Україні летальну зброю

У Міноборони не готові назвати, яке саме озброєння готові постачати, бо йдеться і про виробника, і про постачальника.

Міністр національної оборони Арвідас Анусаускас заявив, що Литва готова постачати Україні летальну зброю Україні на тлі стягування військ РФ. Про це повідомляє литовське видання LRT.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва до цього готова, включаючи передачу Україні летальної зброї", — заявив Анусаускас.

При цьому глава оборонного відомства не вказував, про які зразки озброєння йдеться, заявивши про те, що це питання багатосторонньої угоди. До нього залучено кілька держав — це не лише донор і отримувач, а й виробник і постачальник зброї.

Свою заяву Анусаускас зробив під час спільної пресконференції з міністеркою оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка прибула до Рукли для візиту німецьких військових до Литви. Це перший візит новопризначеної міністерки за кордон.

Зазначимо, що у вересні в Литві заявили про плани передати бронежилети та балістичні пояси для ЗСУ на суму понад 677 тисяч доларів. Перша партія прибула до України 8 грудня.

Нагадаємо, Литва передасть Україні легкий штурмовик L-39ZA, який визнаний непридатним до польотів. Раніше в МЗС Литви заявили, що вони переконані в підготовці РФ тотальної війни проти України.

Фокус повідомляв, що Міністр оборони України попросив у міжнародних партнерів наступальне озброєння.