Российские вербовщики набирают наемников для "командировки на Донбасс" — "Медуза"

Только в Москве планируется набрать более сотни человек с боевым опытом для отправки в оккупированный Донецк на три месяца.

В России группы вербовщиков собирают наемников для так называемой "боевой командировки на Донбасс". При этом конкретных задач перед бойцами не ставится. Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники.

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Так, бывший военнослужащий, участвовавший в кампаниях ЧВК "Вагнера", сообщил журналистам, что вербовщик начал вести с ним переговоры о поездке на Донбасс осенью 2021 года. По словам бойца, согласно условиям этой "командировки", он должен был отправиться в учебный центр в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону (Ростовская область граничит с Луганской и Донецкой областями, — ред.).

"Я конкретный вопрос (вербовщику) задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда (в Украину). Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду", — цитирует собеседника издание.

В то же время источник указал, что такого большого набора на "украинское направление" не было уже долгое время. По информации журналистов, с конца ноября предложение о "командировке" получили не только наемники, но и жители неподконтрольных украинскому правительству Донецкой и Луганской областей с боевым опытом.

Один из вербовщиков рассказал изданию, что поиск наемников начался еще три месяца назад. В публикации также утверждается, что в двух из десяти вербовщиков наемники признали "представителей Минобороны" РФ. Остальные, по их словам, являются ветеранами различных ЧВК и других боевых групп, представителями "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) и лицами, которые предлагают заключить контракт на "командировку" якобы с Минобороны РФ, однако не имеют соответствующих полномочий.

Помимо этого издание со ссылкой на источники утверждает, что вербовщики в Москве намерены собрать примерно 120 россиян "с боевым опытом", которые готовы отправиться в оккупированный Донецк на три месяца. Условия такой "командировки" собеседники журналистов назвали "мошенническими" — кандидатам не предлагают никакой предоплаты, а снаряжение для выполнения задач им предлагается "искать на месте".

"Сказали: идти освобождать "Новороссию". Я на это ухмыльнулся и такой: ты е**улся? Тогда он сказал: нам доведут в момент икс, какие задачи (нужно будет выполнять)", — рассказал изданию один из отказавшихся от предложения собеседников.

Еще один источник, который пытался узнать реальные цели "командировки", выразил уверенность, что наемники будут охранять на Донбассе объекты промышленности "во время возможного обострения".

Как сообщило издание, на территории неподконтрольной Киеву части Донбасса "уже созданы" военные формирования из бывших заключенных. В свою очередь российский "Союз добровольцев Донбасса" сообщил своим членам о начале формирования отрядов для отправки в Донецкую и Луганскую области.

"Это призыв резервистов в связи с обострением (на фронте) и продвижением украинских войск на территорию Донбасса. То есть на передке — пи**ец, и люди отправятся именно туда, на охрану самих "ЛНР" и "ДНР". А не захватывать Украину", — сообщил изданию один из собеседников, близкий к руководству "Союза".

Тем временем на Avito.ru появились десятки объявлений, в которых предлагается работа по "вооруженной охране территории объектов за рубежом" с заработной платой от 150 до 240 тысяч рублей (от 55,5 до 90 тыс. грн). Источник "Медузы" подтвердил, что люди, которые занимаются отправкой наемников на Донбасс, публикуют свои объявления именно на этом сайте.

При этом причины такого набора в "командировку на Донбасс" не знает ни один из источников издания. Часть из них считают, что наемники так никуда и не поедут и все "закончится просто пшиком", так как если бы действительно на Донбассе планировалось обострение — "вызвали бы специалистов с бронетехникой и прочим".

Другие собеседники издания не исключили, что набор производится не для наступления на Донбассе, а для охраны промышленных объектов, которые представляют для РФ интерес.

"Там же (на Донбассе) криминальная Тортуга (остров в Карибском море, бывший центр мирового пиратства — ред.): убивают друг друга на шахтах, продают (уголь) налево (в Украину — примечание "Медузы"). И решили пойти по пути ЧВК, которая придет и наведет порядок", — считает один из источников.

В то же время по состоянию на данный момент, наемников, которые готовы идти на войну с Украиной на Донбассе, в России практически нет, сообщили собеседники журналистов. Так, из восьми бойцов только двое "рассматривают возможность повторить свою командировку 2014-2015 годов".

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, потери будут большие", — сказал источник.

Издание узнало о наборе людей для отправки на Донбасс от одного из вербовщиков, боевиков, воевавших на Донбассе в 2014-2015 годах, участники военных кампаний в Сирии и Африке, члены СДД, бывшие военнослужащие ВС РФ, спецслужб и спецназа МВД, отмечается в публикации.

Министерство обороны РФ на вопросы журналистов не ответило.

Напомним, недавно британский таблоид Daily Star со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину 24 декабря. По данным журналистов, президент государства-агрессора Владимир Путин выбрал такую дату из-за годовщины вторжения советских войск в Афганистан.

Тем временем украинские пограничники возводят противотанковые рвы на участке Сумского пограничного отряда украино-российской границы.