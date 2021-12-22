Російські вербувальники набирають найманців для "відрядження на Донбас" — "Медуза"

Лише в Москві планується набрати більше сотні людей з бойовим досвідом для відправлення до окупованого Донецька на три місяці.

У Росії групи вербувальників збирають найманців для так званого "бойового відрядження на Донбас". У цьому конкретних завдань перед бійцями не ставиться. Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела.

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Так, колишній військовослужбовець, який брав участь у кампаніях ПВК "Вагнера", повідомив журналістам, що вербувальник почав вести з ним переговори щодо поїздки на Донбас восени 2021 року. За словами бійця, згідно з умовами цього "відрядження", він мав відправитися до навчального центру у хуторі Веселий під Ростовом-на-Дону (Ростовська область межує з Луганською та Донецькою областями — ред.).

"Я конкретне питання (вербувальнику) поставив: мене турбує трішки розташування твого навчального центру; який напрямок? Він каже: ну, туди (в Україну). Я йому: ні, все. На цьому закінчуємо. Я туди не піду", — цитує співрозмовник видання.

Водночас, джерело вказало, що такого великого набору на "український напрям" не було вже довгий час. За інформацією журналістів, з кінця листопада пропозицію про "відрядження" отримали не лише найманці, а й мешканці непідконтрольних українському уряду Донецької та Луганської областей з бойовим досвідом.

Один із вербувальників розповів виданню, що пошук найманців розпочався ще три місяці тому. У публікації також стверджується, що у двох із десяти вербувальників найманці визнали "представників Міноборони" РФ. Інші, за їхніми словами, є ветеранами різних ПВК та інших бойових груп, представниками "Союзу добровольців Донбасу" (СДД) та особами, які пропонують укласти контракт на "відрядження" нібито з Міноборони РФ, проте не мають відповідних повноважень.

Крім цього, видання з посиланням на джерела стверджує, що вербувальники в Москві мають намір зібрати приблизно 120 росіян "з бойовим досвідом", які готові вирушити до окупованого Донецька на три місяці. Умови такого "відрядження" співрозмовники журналістів назвали "шахрайськими" — кандидатам не пропонують жодної передоплати, а спорядження для виконання завдань їм пропонується "шукати на місці".

"Сказали: йти звільняти "Новоросію". Я на це посміхнувся і такий: ти йо**увся? Тоді він сказав: нам доведуть у момент ікс, які завдання (потрібно буде виконувати)", — розповів виданню один із співрозмовників, які відмовилися від пропозиції.

Ще одне джерело, яке намагалося дізнатися про реальні цілі "відрядження", висловило впевненість, що найманці охоронятимуть на Донбасі об'єкти промисловості "під час можливого загострення".

Як повідомило видання, на території непідконтрольної Києву частини Донбасу "вже створено" військові формування з колишніх ув'язнених. У свою чергу російський "Союз добровольців Донбасу" повідомив своїх членів про початок формування загонів для відправлення до Донецької та Луганської областей.

"Це заклик резервістів у зв'язку із загостренням (на фронті) та просуванням українських військ на територію Донбасу. Тобто на передку — пи**ець, і люди вирушать саме туди, на охорону самих "ЛНР" та "ДНР". А не захоплювати Україну", — повідомив один зі співрозмовників, близький до керівництва "Союзу".

Тим часом на Avito.ru з'явилися десятки оголошень, у яких пропонується робота з "озброєної охорони території об'єктів за кордоном" із заробітною платою від 150 до 240 тисяч рублів (від 55,5 до 90 тис. грн). Джерело "Медузи" підтвердило, що люди, які займаються відправленням найманців на Донбас, публікують свої оголошення саме на цьому сайті.

При цьому причин такого набору у "відрядження на Донбас" не знає жодне джерело видання. Частина з них вважає, що найманці так нікуди і не поїдуть і все "закінчиться просто пшиком", бо якби справді на Донбасі планувалося загострення — "викликали б фахівців із бронетехнікою та іншим".

Інші співрозмовники видання не виключили, що набір проводиться не для наступу на Донбасі, а для охорони промислових об'єктів, які цікавлять РФ.

"Там же (на Донбасі) кримінальна Тортуга (острів у Карибському морі, колишній центр світового піратства — ред.): вбивають одне одного на шахтах, продають (вугілля) ліворуч (в Україну — примітка "Медузи"). І вирішили піти дорогою ПВК, яка прийде і наведе лад", — вважає одне із джерел.

У той же час станом на поточний момент найманців, які готові йти на війну з Україною на Донбасі, у Росії практично немає, повідомили співрозмовники журналістів. Так, з восьми бійців лише двоє "розглядають можливість повторити своє відрядження 2014-2015 років".

"Туди просто не хочуть їхати, бо там (українська) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, втрати будуть більшими", — сказало джерело.

Видання дізналося про набір людей для відправлення на Донбас від одного з вербувальників, бойовиків, які воювали на Донбасі у 2014-2015 роках, учасники військових кампаній у Сирії та Африці, члени СДД, колишні військовослужбовці ЗС РФ, спецслужб та спецпризначенці МВС.

Міністерство оборони РФ на запитання журналістів не відповіло.

Нагадаємо, нещодавно британський таблоїд Daily Star з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 24 грудня. За даними журналістів, президент держави-агресора Володимир Путін обрав таку дату через річницю вторгнення радянських військ до Афганістану.

Тим часом українські прикордонники зводять протитанкові рови на ділянці Сумського прикордонного загону українсько-російського кордону.