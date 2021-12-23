Запад хочет избежать толп беженцев: блогер назвал причину воинского учета женщин

Наше правительство сделает миллионы семей невыездными с момента начала мобилизации.

Украинских женщин сделали военнообязанными, чтобы в случае полномасштабной войны с Россией они не смогли убежать за границу. Ведь Западу не нужны новые миллионы беженцев. Такое мнение высказал блогер Андрей Шокотко в Facebook.

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"Причина почему женщин сделали военнообязанными очевидна. В случае войны Запад будет обеспокоен только одной проблемой — беженцы. Поэтому наше правительство сделало миллионы семей невыездными с момента начала мобилизации. Эвакуироваться не получится, даже если 59-летних бухгалтерш не мобилизуют (а их не мобилизуют). Но выехать сможете только за большие деньги, ведь разрешения будут продаваться. Все очень и очень просто", — написал Шокотко.

Блогер отмечает, что, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" женщины, а соответственно, и их семьи, не смогут сменить место жительства.

Так, часть 6 статьи 22 Закона гласит "гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица, определенного в части третьей настоящей статьи".

Воинский учет женщин в Украине

Напомним, Минобороны приказом №313 от 11.10.2021 расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет как военнообязанные. Соответствующий документ вступил в силу 17 декабря.

Женщин-военнообязанных могут задействовать в армии при введении военного положения в стране или в особый период.

В то же время, избежать постановки на воинский учет женщина сможет либо по состоянию здоровья, либо по возрастным ограничениям.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный успокоил женщин, что не нужно "уже завтра бежать в военкомат", процесс будет происходить постепенно.

Документ был издан для того, чтобы военное ведомство было осведомлено о том, какие женщины могут быть задействованы для обороны государства, объяснил Залужный.