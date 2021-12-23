Захід хоче уникнути натовпу біженців: блогер назвав причину військового обліку жінок

Наш уряд зробить мільйони сімей невиїзними з початку мобілізації.

Українських жінок зробили військовозобов'язаними, щоб у разі повномасштабної війни з Росією вони не змогли втекти за кордон. Адже Заходу не потрібні нові мільйони біженців. Таку думку висловив блогер Андрій Шокотко у Facebook.

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"Причина чому жінок зробили військовозобов'язаними очевидна. У разі війни Захід буде стурбований лише однією проблемою — біженці. Тому наш уряд зробив мільйони сімей невиїзними з моменту початку мобілізації. Евакуюватися не вдасться, навіть якщо 59-річних бухгалтерок не мобілізують (а їх не мобілізують) Але виїхати зможете тільки за великі гроші, адже дозволи будуть продаватися. Все дуже і дуже просто", — написав Шокотко.

Блогер зазначає, що, згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" жінки, а відповідно і їхні сім'ї, не зможуть змінити місце проживання.

Так, частина 6 статті 22 Закону говорить "громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті".

Військовий облік жінок в Україні

Нагадаємо, Міноборони наказом №313 від 11.10.2021 розширило перелік спеціальностей та професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік як військовозобов'язані. Відповідний документ набув чинності 17 грудня.

Жінок-військовозобов'язаних можуть задіяти в армії при введенні воєнного стану в країні або в особливий період.

Водночас уникнути постановки на військовий облік жінка зможе або за станом здоров'я, або за віковими обмеженнями.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заспокоїв жінок, що не треба "вже завтра бігти у військкомат", процес відбуватиметься поступово.

Документ було видано для того, щоб військове відомство було поінформовано про те, які жінки можуть бути задіяні для оборони держави, пояснив Залужний.