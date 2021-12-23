"Бігти у військкомат не потрібно", — Залужний про військовий облік для жінок (відео)

Передбачається, що процес ставання на облік буде поступовим. Це необхідно, щоб військові знали, які жінки можуть бути залучені до захисту країни.

Жінкам для ставання на облік, виконуючи наказ Міноборони України, не потрібно буде "вже завтра бігти у військкомат" — цей процес відбуватиметься поступово. Сам документ був виданий для того, щоб військове відомство було поінформовано про те, які жінки можуть бути задіяні для оборони держави. Про це під час презентації концепції нагородної системи до 30-річчя Збройних сил України у четвер, 23 грудня, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний повідомив, що з'явилася необхідність створення такого наказу, який дозволив би військовим "бачити жінок, яких можна використати при захисті нашої держави". У цей документ, за словами головнокомандувача ЗСУ, "вбили" понад 100 спеціальностей. Водночас, Залужний заявив, що він хоче заспокоїти жінок — терміново вживати будь-яких дій для ставання на військовий облік наразі не потрібно.

"Вже завтра не треба бігти у військкомат, не потрібно займати чергу, не потрібно шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", — запевнив головнокомандувач.

Раніше Фокус повідомляв, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони України №313 "Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних". Під дію наказу потрапили не лише ті жінки, які працюють за спеціальностями, — у переліку містяться такі спеціальності як готельно-ресторана справа, музичне мистецтво, бібліотечна справа та ін. Повний перелік професій і спеціальностей, на які поширюється дія документа, можна побачити в нашому матеріалі.

Водночас у Міноборони попередили, що алгоритм для ставання жінок на військовий облік буде опубліковано лише до Нового року.

У свою чергу нардепка зі "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила, що голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич і міністр оборони України Олексій Резніков дійшли висновку, що список спеціальностей, що підлягають обліку, буде скорочено.

Під час брифінгу 23 грудня начальник управління персоналом командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач попередив, що жінки мають стати на облік у військкомати до кінця 2022 року. Призвати на військову службу їх можна буде при введенні воєнного стану в країні або в особливий період, уточнив військовий.