"Бежать в военкомат не нужно", — Залужный о воинском учете для женщин (видео)

Предполагается, что процесс постановки на учет будет постепенным. Это необходимо для того, чтобы военные знали, какие женщины могут быть привлечены к защите страны.

Женщинам для постановки на учет во исполнение приказа Минобороны Украины не нужно будет "уже завтра бежать в военкомат" — этот процесс будет происходить постепенно. Сам документ был издан для того, что бы военное ведомство было осведомлено о том, какие женщины могут быть задействованы для обороны государства. Об этом в ходе презентации концепции наградной системы к 30-летию Вооруженных сил Украины в четверг, 23 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный сообщил, что появилась необходимость создания такого приказа, который бы позволил военным "видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства". В этот документ, по словам главнокомандующего ВСУ, "вбили" более 100 специальностей. В то же время Залужный заявил, что он хочет успокоить женщин — срочно предпринимать какие-либо действия для постановки на воинский учет на данный момент не нужно.

"Уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", — заверил главнокомандующий.

Ранее Фокус сообщал, что 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины №313 "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных". Под действие приказа попали не только те женщины, которые работают по специальностям — в перечне содержатся такие специальности, как гостинично-ресторанное дело, музыкальное искусство, библиотечное дело и др. Полный перечень профессий и специальностей, на которые распространяется действие документа, можно увидеть в нашем материале.

В то же время в Минобороны предупредили, что алгоритм для постановки женщин на воинский учет будет опубликован только к Новому году.

В свою очередь нардеп из "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила, что глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр обороны Украины Алексей Резников пришли к выводу, что список специальностей, подлежащих учету, будет сокращен.

Во время брифинга 23 декабря начальник управления персоналом командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач предупредил, что женщины обязаны встать на учет в военкоматы до конца 2022 года. Призвать на воинскую службу их можно будет при введении военного положения в стране или в особый период, уточнил военный.