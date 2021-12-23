"Добились наконец-то гендерного равенства", — Арестович про воинский учет для женщин (видео)

Советник главы Офиса президента считает, что теперь требования одинаковы как для граждан как женского, так и мужского пола.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал приказ министерства обороны Украине об обязанности постановки на воинский учет для женщин воплощением "гендерного равенства", подчеркнув, что издание такого документа не означает, что женщин призовут "даже в случае военного положения". Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politeka.

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Отвечая на вопрос зрителя о том, кто придумал, чтобы женщины были обязаны встать на воинский учет, Арестович заявил: "Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот добились наконец-то. Теперь одни и те же требования к мужчинам и женщинам". Также он объяснил, зачем нужен этот приказ.

"Постановка на военный учет еще не значит, что тебя призовут, даже когда введут военное положение. Государство хочет знать, какие люди каких специальностей у него есть", — добавил советник главы ОП.

[ + – ] Арестович о "гендерном равенстве" в вопросе постановки на учет с 16:34

По словам Арестовича, в случае военного или чрезвычайного положения в Украине государству необходимо найти людей, которые будут работать по "4,5 тысячам специальностей", таких как делопроизводство и бухгалтерский учет.

"4,5 тысячи мужиков туда призвать (работать)? Так это две боевых бригады по численности. Может быть (лучше) женщин призвать в тыловые специальности, пока мужики будут на фронте сражаться? Государство пробует разные варианты. Как оно проводит перепись населения, так оно и проводит учет тех людей, которые в случае войны могут выполнять разные специальности", — сказал Арестович.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины №313 согласно которому трудоустроенные женщины обязаны встать на воинский учет. Полный перечень профессий и специальностей, на которые распространяется действие документа, можно увидеть в нашем материале. В Минобороны в свою очередь сообщили, что алгоритм для постановки женщин на воинский учет будет опубликован только к Новому году.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что женщинам не нужно "уже завтра бежать в военкомат", чтобы встать на учет. По его словам, этот процесс будет происходить постепенно.