"Добилися нарешті ґендерної рівності", — Арестович про військовий облік для жінок (відео)

Радник глави Офісу президента вважає, що тепер вимоги однакові як громадянам як жіночої, так і чоловічої статі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав наказ міністерства оборони Україні про обов'язок постановки на військовий облік для жінок втіленням "ґендерної рівності", наголосивши, що видання такого документа не означає, що жінок закличуть "навіть у разі воєнного стану". Про це він розповів у ефірі YouTube-каналу Politeka.

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Відповідаючи на запитання глядача про те, хто придумав, щоб жінки були зобов'язані стати на військовий облік, Арестович заявив: "Ну, ґендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось досягли нарешті. Тепер одні й ті самі вимоги до чоловіків та жінок". Також він пояснив, навіщо потрібний цей наказ.

"Постановка на військовий облік ще не означає, що тебе закличуть, навіть коли введуть військовий стан. Держава хоче знати, які люди яких спеціальностей у неї є", — додав радник голови ОП.

[ + – ] Арестович про "ґендерну рівність" у питанні постановки на облік з 16:34

За словами Арестовича, у разі військового чи надзвичайного стану в Україні державі необхідно знайти людей, які працюватимуть за "4,5 тисячами спеціальностей", таких як діловодство та бухгалтерський облік.

"4,5 тисячі мужиків туди закликати (працювати)? Так це дві бойові бригади за чисельністю. Може (краще) жінок закликати у тилові спеціальності, доки мужики будуть на фронті боротися? Держава пробує різні варіанти. Як вона проводить перепис населення, так вона і проводить облік тих людей, які у разі війни можуть виконувати різні спеціальності", — сказав Арестович.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони України №313, згідно з яким працевлаштовані жінки зобов'язані стати на військовий облік. Повний перелік професій та спеціальностей, на які поширюється дія документа, можна побачити у нашому матеріалі. У Міноборони, зі свого боку, повідомили, що алгоритм для постановки жінок на військовий облік буде опублікований тільки до Нового року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що жінкам не потрібно "вже завтра бігти до військкомату", щоб стати на облік. За його словами, цей процес відбуватиметься поступово.