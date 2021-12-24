Новая система наград: как теперь будут награждать воинов?
В Украине появилась новая система, которая позволит награждать солдат и офицеров, совершивших подвиги.
В Украине состоялась презентация Концепции наградной системы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Генерал-лейтенант Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград, сообщает Армияinform.
Отмечается, что авторами наградного проекта стали художник Алексей Руденко и историк Василий Павлов. Кроме того, в процессе разработки системы также приняли участие волонтеры, которые несколько лет работали над этим проектом.
Данная наградная система разработана на основе национальных боевых традиций. К тому же учитывался опыт наградных систем стран-партнеров.
В свою очередь Алексей Руденко заявил, что система, которая существовала, не позволяла без промедления награждать солдат и офицеров, совершающих подвиги в борьбе против вооруженной агрессии.
"У нас нет ни одной награды, которая прямо называлась бы "крест". Мы имеем знаки отличия, ордена, медали… Новые награды мы назвали именно "кресты", и в основном они имеют историческую основу", — добавил автор наградного проекта.
Сообщается, что "Золотой крест" станет сержантской наградой, "Серебряный крест" – офицерской, а "Стальной крест", который выполнен в виде боевой части пернача будет отличием героев-командующих.
Концепция в основном вторит наградам, которые применялись 100 лет назад в войсках украинских освободительных армий.
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