Нова система нагород: як тепер нагороджуватимуть воїнів?

В Україні з'явилася нова система, яка дозволить нагороджувати солдатів і офіцерів, які вчинили подвиги.

В Україні відбулася презентація Концепції нагородної системи Головнокомандувача Збройних Сил України. Генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород, повідомляє "Армія інформ".

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Зазначається, що авторами нагородного проєкту стали художник Олексій Руденко й історик Василь Павлов. Крім того, у процесі розробки системи також взяли участь волонтери, котрі кілька років працювали над цим проєктом.

Ця нагородна система розроблена на основі національних бойових традицій. До того ж, враховувався досвід нагородних систем країн-партнерів.

У свою чергу Олексій Руденко заявив, що існуюча система не дозволяла без зволікання нагороджувати солдатів і офіцерів, які здійснюють подвиги в боротьбі проти збройної агресії.

"У нас немає жодної нагороди, яка б прямо називалася "хрест". Ми маємо відзнаки, ордени, медалі… Нові нагороди ми назвали саме "хрести", і в основному вони мають історичну основу", — додав автор нагородного проєкту.

Повідомляється, що "Золотий хрест" стане сержантською нагородою, "Срібний хрест" – офіцерською, а "Сталевий хрест", який виконаний у вигляді бойової частини пернача буде відзнакою героїв-командувачів.

[ + – ] Нова нагородна система

Концепція переважно повторює нагороди, які застосовувалися 100 років тому у військах українських визвольних армій.

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