Британия готова эвакуировать своих военных инструкторов из Украины в случае вторжения РФ

Командование армии, входящей в состав НАТО, дважды в день отслеживает ситуацию на украинском фронте, чтобы оперативно принять решение о переправке своих сил на родину.

В случае полномасштабного вторжения России Великобритания эвакуирует из Украины более 100 военных инструкторов. Министр обороны страны Бен Уоллес назвал "маловероятным" сценарий, при котором британские военные сразятся с российскими войсками на украинской территории. Об этом пишет издание Daily Express.

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В 2018 году Великобритания начала на территории Украины операцию под названием "Орбиталь", в рамках которой британские военные инструкторы обучают офицеров и бойцов ВСУ. Однако, по данным издания, командование силами операции проведет "полный обзор" актуального положения дел на украинской территории, чтобы гарантировать, что все военные могут быть "безопасно эвакуированы" в случае, если Кремль примет решение ввести войска.

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Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что большинство британских военных дислоцируются в городе Яворов Львовской области и в случае обострения ситуации они двинутся к польской границе. То же касается и военнослужащих Соединенного Королевства, которые находятся в Киеве. При этом издание отмечает, что британские морские пехотинцы должны были вернуться на родину к Рождеству, т.е. 25 декабря.

Окончательное решение об эвакуации может принять начальник отдела совместных операций генерал-лейтенант Чарли Стрикленд. Его подчиненные, которые дислоцируются в Нортвуде, на Рождество находились "в режиме ожидания", чтобы отслеживать ситуацию в Украине. Генерал-лейтенант, как предполагается, будет получать обновления по ситуации в Украине дважды в день.

"Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести свои войска — он не может позволить им (британским военным) оказаться там в ловушке", — говорит источник в британской армии.

Тем временем Россия перебрасывает к границе Украины тяжелую технику в Нижегородской, Брянской и Воронежской областях. Также государство-агрессор наращивает мощность своих подразделений в оккупированном Крыму.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивно интервью Фокусу заявил о намерении провести переговоры с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком касательно урегулирования ситуации на Донбассе.