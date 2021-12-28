Около 35 км до Украины. Россия перебрасывает танки и "Буки" в Брянскую область (видео)

Всего в Брянской области замечено несколько эшелонов танков, которые следовали, вероятно, в новостроящийся лагерь недалеко от украинской территории.

В социальных сетях опубликовали видео переброски нескольких грузовиков с зенитно-ракетным комплексом "Бук-М1". Об этом сообщает телеграм-канал "Записки охотника", в котором публикуют маршруты переброски российских и украинских войск.

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Сообщается, что 27 декабря в Брянской области были замечены несколько грузовиков КрАЗ-255 с "нехарактерным грузом". В частности речь идет о транспортных машинах, перевозящие контейнеры с ракетами для "Бук-М1". Также в новостроящийся полевой лагерь в Климово (Брянская область) перебрасывается военная техника.

Также в Брянскую область продолжать прибывать танки. В период с 23 по 27 декабря было опубликовано несколько видео. На одном из них танки находились в составе железнодорожного эшелона, а на двух других на тягачах.

Напомним, Россия продолжает перебрасывать войска к границам с Украиной. В частности, усиливаются база в оккупированном Крыму, в Нижегородской, Брянской и Воронежской областях. Reuters опубликовали новые изображения скопления войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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