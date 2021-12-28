Близько 35 км до України. Росія перекидає танки та "Буки" до Брянської області (відео)

Загалом у Брянській області помічено кілька ешелонів танків, які прямували, ймовірно, до новобудованого табору неподалік української території.

У соціальних мережах опублікували відео перекидання кількох вантажівок із зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1". Про це повідомляє телеграм-канал "Записки мисливця", у якому публікують маршрути перекидання російських і українських військ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляється, що 27 грудня в Брянській області було помічено кілька вантажівок КрАЗ-255 з "нехарактерним вантажем". Зокрема йдеться про транспортні машини, які перевозять контейнери з ракетами для "Бук-М1". Також у новозбудований польовий табір у Климово (Брянська область) перекидається військова техніка.

Також у Брянську область продовжуватимуть прибувати танки. У період із 23 по 27 грудня було опубліковано кілька відео. На одному з них танки були а складі залізничного ешелону, а на двох інших — на тягачах.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати війська до кордонів із Україною. Зокрема, посилюються бази в окупованому Криму, Нижегородській, Брянській і Воронезькій областях. Reuters опублікували нові зображення збільшення військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму.

Радник голови ОП Арестович заявив, що авантюра Путіна завершиться провалом: "утопимо вас у крові".