Близько 35 км до України. Росія перекидає танки та "Буки" до Брянської області (відео)
Загалом у Брянській області помічено кілька ешелонів танків, які прямували, ймовірно, до новобудованого табору неподалік української території.
У соціальних мережах опублікували відео перекидання кількох вантажівок із зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1". Про це повідомляє телеграм-канал "Записки мисливця", у якому публікують маршрути перекидання російських і українських військ.
Повідомляється, що 27 грудня в Брянській області було помічено кілька вантажівок КрАЗ-255 з "нехарактерним вантажем". Зокрема йдеться про транспортні машини, які перевозять контейнери з ракетами для "Бук-М1". Також у новозбудований польовий табір у Климово (Брянська область) перекидається військова техніка.
Також у Брянську область продовжуватимуть прибувати танки. У період із 23 по 27 грудня було опубліковано кілька відео. На одному з них танки були а складі залізничного ешелону, а на двох інших — на тягачах.
Нагадаємо, Росія продовжує перекидати війська до кордонів із Україною. Зокрема, посилюються бази в окупованому Криму, Нижегородській, Брянській і Воронезькій областях. Reuters опублікували нові зображення збільшення військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму.
Радник голови ОП Арестович заявив, що авантюра Путіна завершиться провалом: "утопимо вас у крові".