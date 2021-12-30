Зеленский утвердил сроки призывов в армию на 2022 год: кому дадут отсрочку

Призывные комиссии заработают с 1 апреля. "Срочники" будут помогать комплектовать военные арсеналы, склады и центры хранения боезапасов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки призывов на срочную военную службу и увольнения в запас в 2022 году. Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте главы государства.

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Украинцев будут призывать в армию с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии заработают с 1 апреля и 1 октября, подготовительные мероприятия обещают начать на месяц раньше.

Призывников не отправят в зону боевых действий на Донбассе, они будут помогать комплектовать военные арсеналы, базы, склады и центры хранения боезапаса. Кроме того, они смогут занимать армейские должности по обеспечению жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, которые не находятся в Донецкой и Луганской областях.

[ + – ] Призывники не будут воевать на Донбассе Фото: Буквы

Кто вправе "откосить" от армии?

В Офисе президента напомнили, что призыву не подлежат студенты дневной формы обучения заведений общего среднего образования 3-й степени, профессионального (профессионально-технического) образования, и профессионального высшего образования.

Отсрочку предоставят тем, кто продолжил обучение в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Кроме этого, не призовут проходящих военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, продолжающим профессиональную деятельность и тем, кому не позволяет проходить службу состояние здоровья.

Районные и городские призывные комиссии рассматривают вопрос о призыве или освобождении от него.

[ + – ] Военкоматы обещают реформировать Фото: phm.gov.ua

Увольнять в запас военных, которые прошли срочную службу, будут в апреле — июне и октябре — декабре.

Напомним, что в Верховной Раде Украины пообещали реформировать военкоматы и отменить призыв на срочную воинскую службу в 2023 году.

Минобороны Украины также обязало женщин становиться на воинский учет и перечислило специальности, которые попадают под действие соответствующего приказа.

Позже в Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин.