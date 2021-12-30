Зеленський затвердив терміни призовів до армії на 2022 рік: кому дадуть відстрочку

Призовні комісії запрацюють із 1 квітня. "Строковики" допомагатимуть комплектувати військові арсенали, склади та центри зберігання боєзапасів.

Президент України Володимир Зеленський затвердив терміни призовів на строкову військову службу та звільнення в запас у 2022 році. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

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Українців призватимуть до армії з квітня по червень і з жовтня до грудня. Призовні комісії запрацюють із 1 квітня та 1 жовтня, підготовчі заходи обіцяють розпочати на місяць раніше.

Призовників не відправлять до зони бойових дій на Донбасі, вони допомагатимуть комплектувати військові арсенали, бази, склади та центри зберігання боєзапасу. Крім того, вони зможуть обіймати армійські посади із забезпечення життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації, які не перебувають у Донецькій і Луганській областях.

[ + – ] Призовники не воюватимуть на Донбасі Фото: Букви

Хто має право "відкосити" від армії?

В Офісі президента нагадали, що призову не підлягають студенти денної форми навчання закладів загальної середньої освіти 3-го ступеня, професійної (професійно-технічної) освіти та професійної вищої освіти.

Відстрочення дадуть тим, хто продовжив навчання в закладах середньої чи вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі на відстані чи без відриву від виробництва.

Крім цього, не призвуть офіцерів запасу, які проходять військову підготовку за програмою підготовки, при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищої освіти, за сімейними обставинами, ті, хто продовжують професійну діяльність, і тих, кому не дозволяє проходити службу стан здоров'я.

Районні та міські призовні комісії розглядають питання про заклик або звільнення від нього.

[ + – ] Військкомати обіцяють реформувати Фото: phm.gov.ua

Звільнятимуть у запас військових, які пройшли строкову службу, будуть у квітні – червні та жовтні – грудні.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України пообіцяли реформувати військкомати та скасувати заклик на термінову військову службу у 2023 році.

Міноборони України також зобов'язало жінок ставати на військовий облік і перерахувало спеціальності, які підпадають під дію відповідного наказу.

Пізніше до Ради внесли законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.