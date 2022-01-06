Не было кворума: парламент Кыргызстана не смог проголосовать за отправку военных в Казахстан

В заявлении Кабмина Республики указывалось, что их военные будут только охранять стратегические объекты без какого-либо контакта с гражданскими.

Парламент Кыргызстана на внеочередном заседании не смог проголосовать за отправку "миротвроцев" в Казахстан. Об этом сообщает Интерфакс.

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Заседание парламента переносят на завтра. Как заявили в пресс-службе парламента, для рассмотрения вопроса не собралось достаточное количество депутатов. Планировалось, что на заседании законодательного органа рассмотрят ситуацию в Казахстане.

Перед этим было заявление Кабмина Кыргызской Республики. В нем было заявлено, что они не в праве отвергнуть "призыв о помощи", поступивший от властей Казахстана. Президент страны и Главнокомандующий вооруженными силами обратился в Жогорку Кенеш (парламент) для рассмотрения вопроса направления войск.

"Роль войсковой части Кыргызстана должна быть строго ограничена охраной стратегических объектов и не включать в себя какое-либо взаимодействие с гражданским населением или обязанности по обеспечению общественного порядка", — подчеркнуто в заявлении.

Добавим, что Кыргызстан вместе с РФ, Беларусью, Арменией, Таджикистаном и Казахстаном входят в состав ОДКБ. Задача организации — защита "территориально-экономического пространства стран" от внешнеполитических агрессоров и природных катастроф.

Напомним, президент Казахстана после экстренного заседания Совета безопасности призвал страны ОДКБ помочь с подавлением революции. Россия уже отправила в страну первые отряды ВДВ, также продолжает перебрасывать технику для дальнейшей отправки в Казахстан.