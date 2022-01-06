Не було кворуму: парламент Киргизстану не зміг проголосувати за відправлення військових у Казахстан

У заяві Кабміну Республіки вказувалося, що їхні військові лише охоронятимуть стратегічні об'єкти без жодного контакту з цивільними.

Парламент Киргизстану на позачерговому засіданні не зміг проголосувати за відправлення "миротворців" у Казахстан. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Засідання парламенту переносять на завтра. Як заявили у пресслужбі парламенту, для розгляду питання не зібралося достатньо депутатів. Планувалося, що на засіданні законодавчого органу розглянуть ситуацію у Казахстані.

Перед цим була заява Кабміну Киргизької Республіки. У ньому було заявлено, що вони не мають права відкинути "заклик про допомогу", що надійшов від влади Казахстану. Президент країни та Головнокомандувач збройних сил звернувся до Жогорки Кенеш (парламент) для розгляду питання спрямування військ.

"Роль військової частини Киргизстану повинна бути суворо обмежена охороною стратегічних об'єктів і не враховувати будь-яку взаємодію з цивільним населенням або обов'язки щодо забезпечення громадського порядку", — підкреслено в заяві.

Додамо, що Киргизстан разом з РФ, Білоруссю, Вірменією, Таджикистаном і Казахстаном входять до складу ОДКБ. Завдання організації — захист "територіально-економічного простору країн" від зовнішньополітичних агресорів і природних катастроф.

Нагадаємо, президент Казахстану після екстреного засідання Ради безпеки закликав країни ОДКБ допомогти з придушенням революції. Росія вже відправила в країну перші загони ПДВ, також продовжує перекидати техніку для подальшого відправлення в Казахстан.