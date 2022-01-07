Россия могла перебросить в Казахстан военных больше заявленных 2500 тысяч (видео)

В Минобороны РФ заявляют о 75 самолетах, которые перебрасывают военных из задействованных стран. Их вместимость и количество позволяют перевезти 2500 военных за один раз вместе с техникой.

Министерство обороны России задействовала для переброски "миротворцев" в Казахстан 75 самолетов — 70 Ил-76МД и 5 Ан-124 "Руслан". Об этом сообщается в отчете ведомства.

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По словам спикера Минобороны генерал-майора Игоря Коненкова российские самолеты перебрасывают военных в круглосуточном режиме. Они перевозят не только российских десантников и спецназ, но и военных из Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

Официальное количество "миротворцев", которые задействуют в операции составляет около 2500 военных:

Таджикистан — 200 военных;

Армения — 100 военных;

Кыргызстан — 150 военных;

Беларусь — от 100 до 300 военных;

Россия — приблизительно 1750-2000 военных.

Учитывая количество задействованной авиации можно предположить, что Россия перебрасывает больше войск, чем заявляется официально. Грузовая кабина Ил-76МД вмещает в себе до 4 единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66). 126 военных в экипировке для десантирования (225 в двухпалубном варианте, но без экипировки). При условии погрузки 3 единиц техники внутрь самолета поместиться еще 21 десантник.

[ + – ] Ил-76МД Фото: Минобороны РФ

Если на борту Ил-76МД перевозить исключительно десантников, хватит 20 самолетов. 126*5 = 2520 человек в легкой экипировки для десантирования. Остается 50 самолетов Ил и 5 тяжелых самолетов Ан-124, вмещающие 130 тонн груза. В случае использования двухпалубного варианта с 225 военными хватит 11 воздушных суден, но без экипировки.

Стандартная погрузка для Ил-76МД — это 2 БМД и 40 человек с личным оружием и полной экипировке. 63 самолетов будет достаточно для перевозки 2500 военных в полном обмундировании. 8 самолетов можно загрузить исключительно техникой и также задействовать 5 "Русланов".

Если каждый Ил-76МД будет брать на борт по 3 единицы техники, то в таком случае 21*70 = 1470 военных. Также можно погрузить в "Русланы" по 21 военному. Характеристики самолета позволяют брать на борт 120 тон груза, а также 28 человек на борт — 28*5 = 140 человек. В таких условиях за один рейс можно перевезти 1610 военных.

Учитывая грузоподъемность Ан-124, вероятен вариант, что не все Ил-76МД выполняют рейс с техникой на борту, поэтому 2500 солдат могут поместиться за полет "в одну сторону" в каждую из стран. "Русланы" могут быть задействованы для перевозки военной техники и сопутствующего оборудования.

[ + – ] Ан-124 Руслан Фото: t.me/moria40k

В Минобороны России заявляют, что самолеты летают постоянно, что может говорить о переброске дополнительных сил.

Добавим, что 5 января в Казахстан прибывал военный борт Ил-76 еще до обращения президента Казахстана в ОДКБ о помощи. В российских СМИ предполагают, что на борту могли находиться наемники из ЧВК "Вагнера".

[ + – ] Ил-76 прибыл в Алматы 5 января.

Напомним, командовать "миротворцами" ОДКБ будет генерал-полковник Андрей Сердюков, который воевал против Украины и руководил операцией по захвату Крыма. У них будет право применять оружие в случае атаки на охраняемые объекты.

С российской стороны переброшены части бригад, которые также были замечены в агрессии против Украины.