Росія могла перекинути в Казахстан військових більше, ніж заявлені 2500 тисяч (відео)

У Міноборони РФ заявляють про 75 літаків, які перекидають військових із залучених країн. Їхня місткість і кількість дозволяють перевезти 2500 військових за один раз разом з технікою.

Міністерство оборони Росії задіяло для перекидання "миротворців" до Казахстану 75 літаків — 70 Іл-76МД та 5 Ан-124 "Руслан". Про це повідомляється у звіті відомства.

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За словами спікера Міноборони генерал-майора Ігоря Коненкова, російські літаки перекидають військових у цілодобовому режимі. Вони перевозять не лише російських десантників та спецназ, а й військових із Білорусі, Киргизстану, Вірменії та Таджикистану.

Офіційна кількість "миротворців", які задіяні в операції, складає близько 2500 військових:

Таджикистан — 200 військових;

Вірменія – 100 військових;

Киргизстан — 150 військових;

Білорусь – від 100 до 300 військових;

Росія – приблизно 1750-2000 військових.

Враховуючи кількість задіяної авіації, можна припустити, що Росія перекидає більше військ, ніж заявляється офіційно. Вантажна кабіна Іл-76МД вміщує до 4 одиниць техніки (БМД-1, БМД-2, БТР-Д або ГАЗ-66). 126 військових в екіпіруванні для десантування (225 у двопалубному варіанті, але без екіпірування). За умови навантаження 3 одиниць техніки, всередину літака поміститься ще 21 десантник.

[ + – ] Іл-76МД Фото: Мiнобороны РФ

Якщо на борту Іл-76МД перевозити лише десантників, вистачить 20 літаків. 126*5 = 2520 осіб у легкому екіпіруванні для десантування. Залишається 50 літаків Іл та 5 важких літаків Ан-124, що вміщують 130 тонн вантажу. У разі використання двопалубного варіанта із 225 військовими вистачить 11 повітряних суден, але без екіпірування.

Стандартне навантаження для Іл-76МД — це 2 БМД і 40 осіб з особистою зброєю та повним екіпіруванням. 63 літаків буде достатньо для перевезення 2500 військових у повному споряджені. 8 літаків можна завантажити виключно технікою та також задіяти 5 "Русланів".

Якщо кожен Іл-76МД братиме на борт по 3 одиниці техніки, то в такому разі 21*70 = 1470 військових. Також можна завантажити до "Русланів" по 21 військовому. Характеристики літака дозволяють брати на борт 120 тонн вантажу, а також 28 осіб на борт – 28*5 = 140 осіб. За таких умов за один рейс можна перевезти 1610 військових.

Враховуючи вантажність Ан-124, ймовірний варіант, що не всі Іл-76МД виконують рейс з технікою на борту, тому 2500 солдатів можуть поміститися за політ "в один бік" у кожну країну. "Руслани" можуть бути залучені для перевезення військової техніки та супутнього обладнання.

[ + – ] Ан-124 Руслан Фото: t.me/moria40k

У Міноборони Росії заявляють, що літаки літають постійно, що може говорити про перекидання додаткових сил.

Додамо, що 5 січня до Казахстану прибував військовий борт Іл-76 ще до звернення президента Казахстану до ОДКБ щодо допомоги. У російських ЗМІ припускають, що на борту могли бути найманці з ПВК "Вагнера".

[ + – ] Іл-76 прибув до Алмати 5 січня.

Нагадаємо, командувати "миротворцями" ОДКБ буде генерал-полковник Андрій Сердюков, який воював проти України та керував операцією із захоплення Криму. У них буде право застосовувати зброю у разі атаки на об'єкти, що охороняються.

З російського боку перекинуто частини бригад, які також були помічені в агресії проти України.