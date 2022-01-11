Путин отложил вторжение в Украину из-за погодных условий, — The New York Times
Кремль, как утверждают чиновники США, рассчитывал на серьезные морозы в Украине, которые позволили бы военной технике быстрее передвигаться.
Президент России Владимир Путин отложил полномасштабное вторжение в Украину из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в руководстве США.
Как утверждают инсайдеры, "окно" Владимира Путина для полномасштабного вторжения в Украину ограничено из-за погоды. Россия рассчитывает на серьезные морозы, которые позволят военной технике быстрее передвигаться по земле.
"Относительно мягкая зима замедлила замерзание почвы, и срок, установленный Путиным для ввода своих войск, сдвинулся ближе к весне… Пока земля остается мягкой, Путин вынужден отложить наземное наступление как минимум до февраля", — говорится в статье издания.
Высокопоставленный источник из руководства США заявил журналистам, что администрация Джо Байдена привлекла группу метеорологов, которые будут изучать возможные погодные условия в Украине в 2022 году.
Руководители американских спецслужб, по словам журналистов, знают, что Кремль продолжает готовить военную операцию против Киева, однако наверняка не знают, принял ли Владимир Путин окончательное решение о полномасштабном вторжении.
Отметим, что издание The New York Times также предупредило, что Россия перебрасывает авиацию к границам Украины. Вместе с вертолетами и и истребителями, Москва осуществляет переброску спецподразделений логистики, которые могут быть задействованы в ходе полномасштабного вторжения.
10 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя возможное вторжение РФ в Украину, призвал страны Запада готовиться к наихудшему сценарию.
Утром 11 января телеканал CNN сообщил, что после двухсторонних переговоров США и России, которые проходили в Женеве, администрация Джо Байдена согласовала дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн.