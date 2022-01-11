Путін відклав вторгнення в Україну через погодні умови, — The New York Times

Кремль, як стверджують чиновники США, розраховував на серйозні морози в Україні, які б дозволили військовій техніці швидше пересуватися.

Президент Росії Володимир Путін відклав повномасштабне вторгнення в Україну через несприятливі погодні умови. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на високопоставлені джерела в керівництві США.

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Як стверджують інсайдери, вікно Володимира Путіна для повномасштабного вторгнення в Україну обмежене через погоду. Росія розраховує на серйозні морози, які дозволять військовій техніці швидше пересуватися по землі.

"Відносно м'яка зима сповільнила замерзання ґрунту, і термін, встановлений Путіним для введення своїх військ, зрушився ближче до весни... Поки земля залишається м'якою, Путін змушений відкласти наземний наступ як мінімум до лютого", — йдеться у статті видання.

Високопоставлене джерело з керівництва США заявило журналістам, що адміністрація Джо Байдена залучила групу метеорологів, які вивчатимуть можливі погодні умови в Україні у 2022 році.

Керівники американських спецслужб, за словами журналістів, знають, що Кремль продовжує готувати військову операцію проти Києва, проте, напевно, не знають, чи ухвалив Володимир Путін остаточне рішення про повномасштабне вторгнення.

Зазначимо, що видання The New York Times також попередило, що Росія перекидає авіацію до кордонів України. Разом з вертольотами та винищувачами, Москва здійснює перекидання спецпідрозділів логістики, які можуть бути залучені в ході повномасштабного вторгнення.

10 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, коментуючи можливе вторгнення РФ в Україну, закликав країни Заходу готуватися до найгіршого сценарію.

Вранці 11 січня телеканал CNN повідомив, що після двосторонніх переговорів США та Росії, які проходили у Женеві, адміністрація Джо Байдена погодила додаткову військову допомогу Україні в розмірі $200 млн.