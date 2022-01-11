В Тайване пропал с радаров истребитель F-16V: спасатели начали поиски

Национальный спасательный центр Тайваня сообщил, что люди видели, как F-16V "упал в море".

ВВС Тайваня начали спасательную операцию по поиску одного из своих самых современных истребителей F-16V после того, как он исчез с экранов радаров 11 января. Об этом сообщает ndtv.

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Истребитель пропал примерно через полчаса после того, как вылетел на обычный тренировочный полет с базы в южном городе Чиайи.

На поиски самолета отправили два вертолета и одно судно береговой охраны.

Президент Цай Инвэнь приказала провести спасательные работы и попросила выяснить причину инцидента.

Истребители F-16V американского производства власти ввели в эксплуатацию в ноябре, чтобы обновить свой устаревающий воздушный флот на фоне напряженных отношений с Китаем. Пекин претендует на самоуправляемый остров как на часть своей территории и пообещал однажды захватить его силой, если потребуется.

F-16V — это модернизированная и гораздо более сложная версия других истребителей F-16, которые появились на острове еще в 1990-х годах. У Тайваня также есть истребители Mirage французского производства и военные самолеты собственной разработки.

Ранее сообщалось об истребителе пятого поколения F-35, на котором скоро установят систему ODIN — она способна опережать события и предсказывать потенциальные неисправности.

Напомним, в США раскрыли детали палубного истребителя следующего поколения, который призван заменить А-18E к середине 2030 года.