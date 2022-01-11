У Тайвані зник із радарів винищувач F-16V: рятувальники розпочали пошуки

Національний рятувальний центр Тайваню повідомив, що люди бачили, як F-16V "упав у море".

ВПС Тайваню розпочали рятувальну операцію з пошуку одного зі своїх найсучасніших винищувачів F-16V після того, як він зник з екранів радарів 11 січня. Про це повідомляє ndtv.

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Винищувач зник приблизно через пів години після того, як вилетів на звичайний тренувальний політ із бази в південному місті Чіайї.

На пошуки літака відправили два вертольоти й одне судно берегової охорони.

Президентка Цай Інвень наказала провести рятувальні роботи та попросила з'ясувати причину інциденту.

Винищувачі F-16V американського виробництва влада ввела в експлуатацію у листопаді, щоб оновити свій повітряний флот, що застаріває, на тлі напружених стосунків із Китаєм. Пекін претендує на самоврядний острів як частину своєї території і пообіцяв якось захопити його силою, якщо потрібно.

F-16V — це модернізована і більш складна версія інших винищувачів F-16, які з'явилися на острові ще в 1990-х роках. Тайвань також має винищувачів Mirage французького виробництва та військових літаків власної розробки.

Раніше повідомлялося про винищувача п'ятого покоління F-35, на якому скоро встановлять систему ODIN — вона здатна випереджати події та передбачати потенційні несправності.

Нагадаємо, у США розкрили деталі палубного винищувача наступного покоління, який має замінити А-18E до середини 2030 року.