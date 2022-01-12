Четвертый погибший: оккупанты смертельно ранили украинского военного на Донбассе
За минувшие сутки российско-оккупационные формирования обстреляли позиции ООС один раз. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета и легкого стрелкового оружия.
За минувшие сутки в зоне ООС российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ один раз. В результате этого обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.
Оккупанты открывали огонь в сторону Новотошковского (Луганская область). Пророссийские боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
В штабе подчеркивают, что украинские военные вели огонь в ответ из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями.
Личность погибшего на данный момент неизвестна.
В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло четверо бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):
- Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января
- Илья Супрун (1999 года рождения) — погиб 10 января
- Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января
- Военнослужащий ВСУ — погиб 11 января
Напомним, 10 января в зоне ООС подорвалось двое украинских военных на мине. Прокуратура открыла дело по халатному отношению к службе.
Также в РФ стартовали учения вблизи границы с Украиной, в которых задействовано 3000 военных и 300 единиц бронетехники.