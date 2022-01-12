Четвертый погибший: оккупанты смертельно ранили украинского военного на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные формирования обстреляли позиции ООС один раз. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета и легкого стрелкового оружия.

За минувшие сутки в зоне ООС российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ один раз. В результате этого обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты открывали огонь в сторону Новотошковского (Луганская область). Пророссийские боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

В штабе подчеркивают, что украинские военные вели огонь в ответ из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями.

Личность погибшего на данный момент неизвестна.

В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло четверо бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):

Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января

Илья Супрун (1999 года рождения) — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 11 января

Напомним, 10 января в зоне ООС подорвалось двое украинских военных на мине. Прокуратура открыла дело по халатному отношению к службе.

Также в РФ стартовали учения вблизи границы с Украиной, в которых задействовано 3000 военных и 300 единиц бронетехники.