Четвертий загиблий: окупанти смертельно поранили українського військового на Донбасі

Минулої доби російсько-окупаційні формування обстріляли позиції ООС один раз. Вогонь вівся з великокаліберного кулемета та легкої стрілецької зброї.

Минулої доби в зоні ООС російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ один раз. Внаслідок цього обстрілу загинув український військовий. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Окупанти відкривали вогонь у бік Новотошківського (Луганська область). Проросійські бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У результаті один військовий отримав поранення, несумісне із життям.

У штабі наголошують, що українські військові вели вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими угодами.

Особа загиблого наразі невідома.

У ході російсько-української війни в січні 2022 року загинуло четверо бійців ЗСУ (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня

Ілля Супрун (1999 року народження) — загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 11 січня

Нагадаємо, 10 січня в зоні ООС підірвалося двоє українських військових на міні. Прокуратура відкрила справу з недбалого ставлення до служби.

Також у РФ стартували навчання поблизу кордону з Україною, у яких залучено 3000 військових та 300 одиниць бронетехніки.