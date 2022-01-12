Десантник из 25 бригады. Стало известно имя погибшего бойца в зоне ООС (фото)

Илья Супрун подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время восстановления минного поля в Донецкой области. В прокуратуре начали расследование по факту халатного отношения к службе.

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб боец 25 Воздушно-десантной бригады Илья Супрун. Об этом сообщила родственница погибшего Анна Кириченко в Facebook.

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Погибший боец жил в Днепре. Как сообщила Анна, Илья Супрун приходился ей племянником и крестником. Военный учился в Днепровском лицее информационных технологий. А затем закончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Проходил службу в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

[ + – ] Илья Супрун закончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного

"Талантливый, красивый юноша. Мой герой. Наш герой. Герой Украины. Я не знаю, что сказать. Я собиралась силами целый день, чтобы это написать", — пишет Кириченко.

10 января двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. По факту происшествия прокуратура начала расследование по факту халатного отношения к военной службе. Военные подорвались рядом с селом Крутая Балка Донецкой области во время восстановления минно-взрывных заграждений.

В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло четверо бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):

Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января

Илья Супрун (1999 года рождения) — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 11 января

Напомним, в зоне ООС в январе погибло уже четверо украинских военных. Четвертый боец погиб вчера, 11 января в результате обстрела боевиков. Стало известно, что Украина получит от США системы РЛС и морское оборудование в рамках дополнительной помощи на 200 млн долларов.