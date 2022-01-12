Десантник з 25 бригади. Стало відоме ім'я загиблого бійця в зоні ООС (фото)

Ілля Супрун підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час відновлення мінного поля на Донеччині. У прокуратурі розпочали розслідування за фактом недбалого ставлення до служби.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув боєць 25-ї Повітряно-десантної бригади Ілля Супрун. Про це повідомила родичка загиблого Анна Кириченко у Facebook.

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Загиблий боєць жив у Дніпрі. Як повідомила Анна, Ілля Супрун був їй племінником і хрещеником. Військовий навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій. А потім закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. Проходив службу у 25-й повітрянодесантній Січеславській бригаді.

[ + – ] Ілля Супрун закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного

"Талановитий, гарний юнак. Мій герой. Наш герой. Герой України. Я не знаю, що сказати. Я збиралася силами цілий день, щоб це написати", — пише Кириченко.

10 січня двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Поранення виявилися несумісними із життям. За фактом події прокуратура розпочала розслідування через недбале ставлення до військової служби. Військові підірвалися поряд із селом Крута Балка Донецької області під час відновлення мінно-вибухових загороджень.

У ході російсько-української війни у січні 2022 року загинуло четверо бійців ЗСУ (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня

Ілля Супрун (1999 року народження) — загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 11 січня

Нагадаємо, у зоні ООС у січні загинуло вже четверо українських військових. Четвертий боєць загинув учора, 11 січня внаслідок обстрілу бойовиків. Стало відомо, що Україна отримає від США системи РЛС та морське обладнання в межах додаткової допомоги на 200 млн доларів.