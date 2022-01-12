Старший солдат из 17 танковой бригады: раскрыто имя третьего погибшего в зоне ООС (фото)

Украинский военный служил по контракту в Вооруженных силах. У него осталась мать и отец.

В результате вражеского обстрела возле Новотошковского погиб старший солдат Виктор Кучеренко. Об этом сообщается на странице Баштанской райгосадминистрации в Facebook.

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Военный жил в селе Новолазаревка, Казанковской сельской объединенной территориальной громады в районе Новотошковского (Луганская область). Виктор Геннадьевич Кучеренко родился 28 августа 1993 года. Родом из села Антоновка, что в Николаевской области. Закончил Казанковское СПТУ.

Старший солдат на фронте получал ранение. В Вооруженных силах служил по контракту в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде. У воина осталась мать и отец.

"Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби. Вечная память и уважение нашим Героям", — подчеркнули в публикации.

В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло четверо бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):

Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января

Илья Супрун (1999 года рождения) — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января

Виктор Кучеренко (1993 года рождения) — погиб 11 января

Напомним, вчера, 11 января враг обстрелял позиции ВСУ один раз. В результате погиб один военный. Также стало известно имя погибшего 10 января. Им оказался десантник из 25-й Сичеславской бригады Иля Супрун.