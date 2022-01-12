Старший солдат із 17 танкової бригади: розкрито ім'я третього загиблого в зоні ООС (фото)

Український військовий служив за контрактом у Збройних Силах. У нього залишилася мати та батько.

Унаслідок ворожого обстрілу біля Новотошківського загинув старший солдат Віктор Кучеренко. Про це повідомляється на сторінці Баштанської райдержадміністрації у Facebook.

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Військовий жив у селі Новолазарівка, Казанківській сільській об'єднаній територіальній громаді в районі Новотошківського (Луганська область). Віктор Геннадійович Кучеренко народився 28 серпня 1993 року. Родом із села Антонівка, що на Миколаївщині. Закінчив Казанківське СПТУ.

Старший солдат на фронті отримував поранення. У Збройних силах служив за контрактом у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. У воїна залишилися мати та батько.

"Поділяємо разом із рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи. Вічна пам'ять та повага нашим Героям", — наголосили в публікації.

У ході російсько-української війни в січні 2022 року загинуло четверо бійців ЗСУ (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня

Ілля Супрун (1999 року народження) – загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня

Віктор Кучеренко (1993 року народження) – загинув 11 січня

Нагадаємо, вчора, 11 січня, ворог обстріляв позиції ЗСУ один раз. Унаслідок цього загинув один військовий. Також стало відоме ім'я загиблого 10 січня. Ним виявився десантник із 25-ї Січеславської бригади Ілля Супрун.