Если Россия нападет с моря, Украина даст отпор, – вицеадмирал ВМС Тарасов

Угрозу РФ с моря вице-адмирал назвал "реальной", добавив, что украинские Военно-морские силы дадут отпор любой такой попытке.

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов обвинил ВМС России во враждебной деятельности в Азовском море и оккупированном Крыму, но отметил, что Украина инвестирует в собственный флот с 2014 года. Об этом заявил Андрей Тарасов британскому телеканалу Sky News.

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Тарасов отметил, что благодаря тому, что Украина инвестирует во флот с 2014 года, мы способны защититься. "Хотите мира — готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", — сказал он.

Андрей Тарасов рассказал, что российские войска постоянно практикуют сценарий нападения с моря, в том числе в оккупированном Крыму. "Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", — подчеркнул Тарасов.

Тарасов уверен, что другие подразделения украинских Вооруженных сил смогут помочь Военно-морскому флоту защитить береговую линию, если это будет необходимо. Он добавил, что Великобритания является важным союзником, который поддерживает усилия Украины по закупке новых военных кораблей, ракет, а также восстановление военно-морских баз.

Он обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебной деятельности в Азовском море. Вице-адмирал отметил, что ВМС России блокируют морские отрезки воды для движения украинских морских сил под предлогом военных учений.

В частности, Россия иногда использует устройства препятствий в Азовском море, нарушающие связь и навигацию на украинских кораблях. Это привело к ограничению работы украинских коммерческих судов в портах Азовского моря.

"В прошлом месяце 70% моря было ограничено, а объем грузов, которые могут перемещаться и выходить, сократился до 50% за весь период. За последние восемь лет", — заявил Тарасов.

Напомним, в США показали ход строительства катеров для украинских ВМС. Ранее украинский вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что для России нужно "показать зубы". Также сообщалось о том, что Британия вооружит своими ракетами строящиеся для ВМС Украины корабли.