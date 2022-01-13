Якщо Росія нападе з моря, Україна дасть відсіч, – віцеадмірал ВМС Тарасов

Загрозу РФ з моря віцеадмірал назвав "реальною" додавши, що українські Військово-морські сили дадуть відсіч будь-якій такій спробі.

Віцеадмірал Військово-морських сил України Андрій Тарасов звинуватив ВМС Росії у ворожій діяльності в Азовському морі й окупованому Криму, але зазначив, що Україна інвестує у власний флот із 2014 року. Про це заявив Андрій Тарасов британському телеканалу Sky News

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Тарасов зазначив, що завдяки тому, що Україна інвестує у флот з 2014, ми здатні захиститися. "Хочете миру — готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника", — сказав він.

Андрій Тарасов розповів, що російські війська постійно практикують сценарій нападу з моря, зокрема в окупованому Криму. "Рівень їхньої підготовки досить високий, і вони постійно практикують подібні дії на полігонах, зокрема в Криму. Загроза реальна", — наголосив Тарасов.

Тарасов впевнений, що інші підрозділи українських Збройних сил зможуть допомогти Військово-морському флоту захистити берегову лінію, якщо це буде необхідно. Та додав, що Велика Британія є важливим союзником, який підтримує зусилля України закупівлі нових військових кораблів, ракет, а також відновлення військово-морських баз.

Він звинуватив російський флот і берегову охорону в дедалі ворожій діяльності в Азовському морі. Віцеадмірал зазначив, що ВМС Росії блокують морські відрізки води для руху українських морських сил під приводом військових навчань.

Зокрема, Росія іноді використовує пристрої перешкод в Азовському морі, які порушують зв’язок і навігацію на українських кораблях. Це призвело до обмеження роботи українських комерційних суден в портах Азовського моря.

"Минулого місяця 70% моря вийшли з кордону, а обсяг вантажів, які можуть переміщуватися та виходити, скоротився до 50% за весь період. За останні вісім років", — заявив віцеадмірал.

Нагадаємо, у США показали хід будівництва катерів для українських ВМС. Раніше український віцеадмірал Сергій Гайдук заявляв, що для Росії треба "показати зуби". Також повідомлялося про те, що Британія озброїть своїми ракетами кораблі, що будуються для ВМС України.