Россия допускает возможность размещения военных баз на Кубе и Венесуэле

Российский дипломат Сергей Рябков утверждает, что ситуация будет зависеть "от действий американских коллег", но такого варианта развития событий они не исключают.

Россия "не исключает" размещение своей военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае неудачного завершения переговоров с Западом. Об этом в четверг, 13 января, в интервью телеканалу RTVi заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду", – отметил он.

По словам дипломата, ситуация будет зависеть "от действий американских коллег". Кроме того Рябков добавил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее говорил, какими будут ответные меры, если "дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима со стороны США".

Также замглавы российского МИД заявил, что Москва приняла к сведению "некоторые идеи, которые высказали американцы в Женеве".

Напомним, Россия категорически требует от НАТО остановить расширение на Восток и отказаться от приема в свои ряды Украины и Грузии. Кремль хочет от Альянса официальных юридических гарантий.

На переговорах РФ и США, которые состоялись 10 января 2022 года в Женеве, Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и других стран. Также в США заявили, что "не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО".

12 января на Совете Россия-НАТО стороны не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Также сторонам не удалось договориться о проведении новых встреч в будущем. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика "открытых дверей" в отношении стран, которые хотят присоединиться к Альянсу, отменена не будет.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что отношения России и НАТО сейчас "находятся на критически низком уровне" на фоне полной деградации архитектуры безопасности в Европе.