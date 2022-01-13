Росія допускає можливість розміщення військових баз у Кубі та Венесуелі

Російський дипломат Сергій Рябков стверджує, що ситуація залежатиме "від дій американських колег", але такого варіанту розвитку подій вони не відкидають.

Росія "не виключає" розміщення своєї військової інфраструктури в Кубі та Венесуелі в разі невдалого завершення переговорів із Заходом. Про це у четвер, 13 січня, в інтерв'ю телеканалу RTVi заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

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"Я не хочу нічого підтверджувати, нічого виключати тут також не буду", — зазначив він.

За словами дипломата, ситуація залежатиме "від дій американських колег". Крім того, Рябков додав, що президент Російської Федерації Володимир Путін раніше говорив, якими будуть заходи у відповідь, якщо "справа піде зовсім у напрямку провокування Росії і подальшого посилення військового натиску з боку США".

Також заступник голови російського МЗС заявив, що Москва взяла до відома "деякі ідеї, які висловили американці в Женеві".

Нагадаємо, Росія категорично вимагає від НАТО зупинити розширення на Схід та відмовитися від прийому до своїх лав України та Грузії. Кремль хоче від Альянсу офіційних юридичних гарантій.

На переговорах РФ та США, що відбулися 10 січня 2022 року в Женеві, Вашингтон відмовився зачиняти двері в НАТО для України та інших країн. Також у США заявили, що "не прийматимемо рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО".

12 січня на Раді Росія-НАТО сторони не дійшли жодної думки щодо обговорюваних питань. Також сторонам не вдалося домовитись про проведення нових зустрічей у майбутньому. У той же час, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що політика "відчинених дверей" щодо країн, які хочуть приєднатися до Альянсу, не буде скасована.

У Міноборони Росії у свою чергу заявили, що відносини Росії та НАТО наразі "перебувають на критично низькому рівні" на фоні повної деградації архітектури безпеки в Європі.