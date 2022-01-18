В Госдуме РФ заявили о стремлении НАТО "оккупировать" Украину

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Альянс своими обвинениями в адрес России о скором вторжении в Украину на самом деле пытается подобраться к российским границам.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что НАТО стремиться "оккупировать" Украину, а также ведут поиск для ввода на территорию страны своих войск. Слова председателя с открытия весенней парламентской сессии опубликованы на сайте парламента.

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По словам Володина, "истерика" вокруг Украины последние несколько месяцев постоянно звучит под предлогом вторжения России. Но по мнению спикера парламента, под видом угрозы РФ на самом деле США и НАТО пытаются продвинуться к российским границам.

Володин считает, что Альянс действует "по стандартной схеме", придумывая образ врага, а потом начинает с ним бороться. Так было с Ливией, Ираком, Югославией и рядом других стран.

"Ничего нового не придумали. Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", — заявил спикер.

Напомним, Россия оставит свои войска на границе в качестве "предупредительной меры" от дальнейшего продвижения НАТО. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ использует паспортизацию на Донбассе для вторжения в Украину под видом "защиты российских граждан".

Ранее сообщалось, что в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс" для расширения поставок летального оружия.