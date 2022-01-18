У Держдумі РФ заявили про прагнення НАТО "окупувати" Україну

На думку речника Держдуми В'ячеслава Володіна, Альянс своїми звинуваченнями на адресу Росії про швидке вторгнення в Україну насправді намагається підібратися до російських кордонів.

Спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що в НАТО прагнуть "окупувати" Україну, а також шукають шляхи для введення на територію країни своїх військ. Слова голови відкриття весняної парламентської сесії опубліковані на сайті парламенту.

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За словами Володіна, "істерика" навколо України останні кілька місяців постійно звучить на підставі вторгнення Росії. Але на думку спікера парламенту, під виглядом загрози РФ насправді США та НАТО намагаються просунутися до російських кордонів.

Володін вважає, що Альянс діє "за стандартною схемою", вигадуючи образ ворога, а потім починає з ним боротися. Так було з Лівією, Іраком, Югославією та низкою інших країн.

"Нічого нового не вигадали. Усе це можна розцінити як інформаційну підготовку до просування НАТО на українську територію. Їхні радники вже там, інструктори там, а зараз вони думають, як їм обґрунтувати введення військ. Іншими словами, НАТО прагне окупувати Україну", — заявив спікер.

Нагадаємо, Росія залишить свої війська на кордоні як "запобіжний захід" від подальшого просування НАТО. На думку президента України Володимира Зеленського, РФ використовує паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну під виглядом "захисту російських громадян".

Раніше повідомлялося, що США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс" для розширення постачань летальної зброї.