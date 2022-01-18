Украина может получить вертолеты из Афганистана в рамках военной помощи США — СМИ

Около 20 вертолетов типа Ми-8/17 ВВС Афганистана находится за пределами страны. Часть из них может получить и наше государство.

В Вооруженных силах Украины ожидают получить новую военную помощь от США — вертолеты Ми-17B5 и Mи-8MTB. Они ранее принадлежали Военно-воздушным силам Афганистана. Об этом сообщает Defence blog.

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По данным издания, планируется передать 5 новых вертолетов Mи-17B5 и 1 Mи-8MTB. Первая партия планируется прибыть весной этого года.

В публикации говорится, что около 20 вертолетов типа Ми-8/17 Военно-воздушных сил Афганистана находятся за пределами страны, а их судьба и состояние остается неизвестным. По данным СМИ, эти вертолеты использовались для побега от талибов афганских правительственных лидеров и военных в Узбекистан и Таджикистан.

Напомним, Великобритания поставит Украине противотанковые системы. Подобное вооружение, считает министр обороны Бен Уоллес, повысит боеспособность Украины в случае военного вторжения. Эти системы не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для РФ. Их следует использовать для самообороны, уточнил министр.

Фокус писал, что Канада и Великобритания усилят военно-тренировочные миссии в Украине. Украина ведет переговоры с несколькими странами НАТО, среди которых Канада, Великобритания и США, но договоренности пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что США и ЕС готовы отреагировать на вторжение армии РФ в Украину. Об этом сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. В случае продолжения агрессии на Кремль ожидают масштабные санкции и последствия, ранее не вводившиеся против России. Глава Госдепа заверил, что США вместе со своими партнерами из ЕС, НАТО и Большой семерки "вполне готовы отреагировать", если Москва сделает выбор в пользу эскалации вооруженного конфликта.