Україна може отримати гелікоптери з Афганістану в межах військової допомоги США — ЗМІ

Майже 20 вертольотів типу Мі-8/17 ВПС Афганістану знаходиться за межами країни. Частину з них може отримати й наша держава.

У Збройних силах України очікують отримати нову військову допомогу від США — гелікоптери МІ-17B5 та Mi-8MTB. Вони раніше належали військово-повітряним силам Афганістану. Про це повідомляє Defence blog.

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За даними видання, планується передати 5 нових гелікоптерів МІ-17B5 та 1 Mi-8MTB. Перша партія планується прибути навесні цього року.

У публікації зазначається, що майже 20 вертольотів типу Мі-8/17 військово-повітряних сил Афганістану знаходяться за межами країни, а їхня доля і стан залишається невідомим. За даними ЗМІ, ці вертольоти використовувалися для втечі від талібів афганських урядових лідерів і військових до Узбекистану та Таджикистану.

Нагадаємо, Великобританія поставить Україні протитанкові системи. Подібне озброєння, вважає міністр оборони Бен Воллес, підвищить боєздатність України у разі військового вторгнення. Ці системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для РФ. Їх варто використовувати для самооборони, уточнив міністр.

Фокус писав, що Канада та Великобританія посилять військово-тренувальні місії в Україні. Україна веде переговори з кількома країнами НАТО, серед яких Канада, Великобританія та США, але домовленості поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що США та ЄС готові відреагувати на вторгнення армії РФ до України. Про це повідомляв держсекретар США Ентоні Блінкен. У разі продовження агресії на Кремль очікують масштабні санкції та наслідки, які раніше не вводилися проти Росії. Глава Держдепу запевнив, що США разом зі своїми партнерами з ЄС, НАТО й Великої сімки "цілком готові відреагувати", якщо Москва зробить вибір на користь ескалації збройного конфлікту.