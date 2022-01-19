Главная опасность от России - комбинированный ракетно-авиационный удар, - Чмут

По словам директора фонда "Повернись живим", Украине фактически нечем отражать удары "Искандеров" в случае полномасштабного вторжения.

Основная угроза, которая исходит от России в случае полномасштабного вторжения России, это ракетно-авиационный удар из-за отсутствия у Украины противоракетной обороны. Об этом Фокусу заявил директор фонда "Повернись живим" и бывший морской пехотинец Тарас Чмут в материале "Сковать их силы. Готовы ли ВСУ к отражению российского удара".

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Если РФ решиться на большую войну с Украиной, то для них это не станет легкой прогулкой. Оборонять Украину, как заявил Чмут, будет не только армия, но и другие силы: Нацгвардия, полиция, "Альфа", Главное управление разведки, территориальная оборона.

При этом основной угрозой для Украины является удар с воздуха. Украине нечем останавливать те же "Искандеры" в случае комбинированного удара.

"Они ведь задействуют не только авиацию, но и ракеты — как наземного базирования, так и те, что на боевых кораблях. После этого удара Украина должна будет задействовать свое ПВО — те же самоходные "Буки". Но нужно не забывать, что у нас еще много ПЗРК и армейского ПВО, например, самоходные установки "Тунгуска". Это все должно будет заставить российскую авиацию работать на средней и большой высоте, ограничивая и сковывая ее работу. Но полностью остановить работу российской авиации мы не можем", — рассказал директор фонда "Повернись живим".

Напомним, Фокус перевел статью, каким будет большое вторжение РФ в Украине. Захват и оккупация Украины Россией будет непростой задачей, на которую повлияют погодные условия, городские бои, организация командования и управления, логистика, а также боевой дух российских войск и украинского населения.

Ранее в Госдепе заявили, что Украина получит новую партию военной помощи США в ближайшие сроки.