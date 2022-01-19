Головна небезпека від Росії — комбінований ракетно-авіаційний удар, — Чмут

За словами директора фонду "Повернись живим", Україні фактично нема чим відбивати удари "Іскандерів" у разі повномасштабного вторгнення.

Основна загроза, яка походить від Росії в разі повномасштабного вторгнення Росії, це ракетно-авіаційний удар через відсутність в України протиракетної оборони. Про це Фокусу заявив директор фонду "Повернись живим" і колишній морський піхотинець Тарас Чмут у матеріалі "Скувати їхні сили. Чи готові ЗСУ до выдбиття російського удару".

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Якщо РФ вирішиться на велику війну з Україною, то для них це не стане легкою прогулянкою. Обороняти Україну, як заявив Чмут, буде не лише армія, а й інші сили: Нацгвардія, поліція, Альфа, Головне управління розвідки, територіальна оборона.

При цьому основною загрозою для України є удар із повітря. Україні нічим зупиняти ті самі "Іскандери" в разі комбінованого удару.

"Адже вони задіятимуть не лише авіацію, а й ракети — як наземного базування, так і ті, що на бойових кораблях. Після цього удару Україна має задіяти своє ППО — ті ж самохідні "Буки". Але треба не забувати, що в нас ще багато ПЗРК та армійського ППО, наприклад, самохідні установки "Тунгуска". Це все має змусити російську авіацію працювати на середній та великій висоті, обмежуючи та сковуючи її роботу. Але повністю зупинити роботу російської авіації ми не можемо", — розповів директор фонду "Повернися живим".

Нагадаємо, Фокус переклав статтю, яким буде велике вторгнення РФ в Україні. Захоплення та окупація України Росією буде непростим завданням, на яке вплинуть погодні умови, міські бої, організація командування та управління, логістика, а також бойовий дух російських військ та українського населення.

Раніше у Держдепі заявили, що Україна отримає нову партію військової допомоги США у найближчі терміни.