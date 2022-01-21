"Антонов" получил кредит на переделку самолета Ан-32П для нужд спасателей (фото)

Противопожарную версию самолета будут делать с Ан-32Б, который строили для ВВС Ирака еще в 2011 году. С тех пор борт простаивает на предприятии.

Государственное предприятие "Антонов" получило кредитные средства для производства самолета Ан-32П для Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэксимбанка".

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"Антонов" подписал соглашение с банком еще в конце прошлого года. Выделенные средства пойдут на финансирование противопожарного самолета Ан-32П. Оплатит строительство Госслужба чрезвычайных ситуаций через 210 дней после поставки самолета.

"Соглашение является одним из этапов создания европейского авиационного хаба пожарной безопасности, который позволит оперативно реагировать на инциденты со стихийными бедствиями и техногенными авариями в Украине и других регионах, где это необходимо", – сообщил директор Департамента корпоративного бизнеса государственного сектора Укрэксимбанка Виталий Погосян.

[ + – ] Ан-32Б стоит в ангаре "Антонова" с 2011 года

Сумма кредита неизвестна, но во время подписания контракта ГСЧС и "Антонова" озвучивалась цифра в 470 млн гривен. В "Укрэксимбанке" сумму кредитного договора, а также его условий не раскрывали.

При этом по контракту предприятие не будет строить самолет с нуля, а переделает уже готовый Ан-32Б. Борт изготавливался для Военно-воздушных сил Ирака еще в 2011 году, но его так и не отправили заказчику.

Ан-32П- это самолет, предназначенный для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных, спецоборудования и грузов. Также на самолете поставят оборудование, как утверждают в пресс-релизе банка, способное вызывать тучи над зоной пожара.

Напомним, 17 декабря "Антонов" согласовало договор на поставку противопожарного самолета Ан-32П для ГСЧС Украины.

Также сообщалось, что Нацбанк Перу заблокировал все выплаты "Антонову" за строительство самолета Ан-178.