"Антонов" отримав кредит на переробку літака Ан-32П для потреб рятувальників (фото)

Протипожежну версію літака робитимуть з Ан-32Б, який будували для ВПС Іраку ще в 2011 році. З того часу борт простоює на підприємстві.

Державне підприємство "Антонов" отримало кредитні кошти для виробництва літака Ан-32П для Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба "Укрексімбанку".

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"Антонов" підписав угоду з банком ще наприкінці минулого року. Виділені кошти підуть на фінансування протипожежного літака Ан-32П. Сплатить будівництво Держслужба надзвичайних ситуацій через 210 днів після постачання літака.

"Угода є одним з етапів створення європейського авіаційного хабу пожежної безпеки, який дозволить оперативно реагувати на інциденти зі стихійними лихами та техногенними аваріями в Україні й інших регіонах, де це необхідно", — повідомив директор Департаменту корпоративного бізнесу державного сектору Укрексімбанку Віталій Погосян.

[ + – ] Ан-32Б стоїть в ангарі "Антонова" з 2011 року

Сума кредиту невідома, але під час підписання контракту ДСНС та "Антонова" озвучувалася цифра 470 млн гривень. В "Укрексімбанку" суму кредитного договору, а також його умови не розкривали.

При цьому за контрактом підприємство не будуватиме літак із нуля, а переробить уже готовий Ан-32Б. Борт виготовлявся для Військово-повітряних сил Іраку ще в 2011 році, але його так і не надіслали замовнику.

Ан-32П — це літак, призначений для гасіння лісових пожеж, транспортування та десантування пожежних, спецобладнання і вантажів. Також на літаку поставлять обладнання, як стверджують у пресрелізі банку, здатне викликати хмари над зоною пожежі.

Нагадаємо, 17 грудня "Антонов" погодило договір на постачання протипожежного літака Ан-32П для ДСНС України.

Також повідомлялося, що Нацбанк Перу заблокував усі виплати "Антонову" за будівництво літака Ан-178.