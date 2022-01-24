"Пока летают самолеты": Япония призывает покинуть и не посещать Украину из-за угрозы РФ
Японское правительство повысило уровень опасности пребывания по всей Украине до 3 уровня. На территории нашей страны находится около 250 японцев.
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину, а также отменить любые запланированные поездки из-за угрозы вторжения РФ. Об этом сообщает NHK
Японское правительство повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до 3 уровня. С сегодняшнего дня гражданам Японии не рекомендуется посещать Украину.
"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированные поездки и настоятельно призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", — подчеркивается в публикации.
По данным Министерства, по состоянию на декабрь в Украине проживает около 250 японцев.
Напомним, по информации СМИ, Израиль готовится к эвакуации украинских евреев из-за риска вторжения России. Однако по данным Фокуса, в крупнейших еврейских общинах Украины о подобных планах ничего не слышали. Также об эвакуации заявили в Австралии. Гражданам страны рекомендовано уезжать из страны коммерческими рейсами.
Соединенные Штаты обязали семьи американских дипломатов покинуть Украину. Сотрудники посольства могут также добровольно покинуть территорию Украины.