"Пока летают самолеты": Япония призывает покинуть и не посещать Украину из-за угрозы РФ

Японское правительство повысило уровень опасности пребывания по всей Украине до 3 уровня. На территории нашей страны находится около 250 японцев.

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину, а также отменить любые запланированные поездки из-за угрозы вторжения РФ. Об этом сообщает NHK

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Японское правительство повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до 3 уровня. С сегодняшнего дня гражданам Японии не рекомендуется посещать Украину.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированные поездки и настоятельно призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", — подчеркивается в публикации.

По данным Министерства, по состоянию на декабрь в Украине проживает около 250 японцев.

Напомним, по информации СМИ, Израиль готовится к эвакуации украинских евреев из-за риска вторжения России. Однако по данным Фокуса, в крупнейших еврейских общинах Украины о подобных планах ничего не слышали. Также об эвакуации заявили в Австралии. Гражданам страны рекомендовано уезжать из страны коммерческими рейсами.

Соединенные Штаты обязали семьи американских дипломатов покинуть Украину. Сотрудники посольства могут также добровольно покинуть территорию Украины.