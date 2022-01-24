"Поки ще літають літаки": Японія закликає покинути та не відвідувати Україну через загрозу РФ

Японський уряд підвищив рівень небезпеки перебування по всій Україні до 3-го рівня. На території нашої країни перебуває близько 250 японців.

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян залишити Україну, а також скасувати будь-які заплановані поїздки через загрозу вторгнення РФ. Про це повідомляє NHK.

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Японський уряд підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до 3-го рівня. Відсьогодні громадянам Японії не рекомендується відвідувати Україну.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановані поїздки та наполегливо закликаємо всіх японців, які перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки перебувають в експлуатації", — наголошується в публікації.

За даними Міністерства, станом на грудень в Україні мешкає близько 250 японців.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Ізраїль готується до евакуації українських євреїв через ризик вторгнення Росії. Однак, за даними Фокусу, у найбільших єврейських громадах України про подібні плани нічого не чули. Також про евакуацію заявили в Австралії. Громадянам країни рекомендовано їхати з країни комерційними рейсами.

Сполучені Штати зобов'язали сім'ї американських дипломатів залишити Україну. Співробітники посольства можуть також добровільно покинути територію України.