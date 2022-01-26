"Дайте о себе знать": МИД Британии запустило онлайн-форму для британцев в Украине (фото)

Подданным британской короны предложено заполнить форму с указанием электронной почты для передачи свежей информации. Вероятнее всего, из-за возможного вторжения РФ.

В социальных сетях Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании запустило форму для граждан Соединенного Королевства в Украине. Им рекомендовано ее заполнить, чтобы проинформировать страну о своем местоположении. Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

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"Вы гражданин Великобритании в Украине? Если да, зарегистрируйтесь у нас, чтобы мы могли предоставить вам самую свежую информацию", — подписано в публикации.

Перейдя по ссылке будет предложено оставить свою электронную почту, чтобы МИД мог связаться с подданными королевы. Регистрация доступна исключительно гражданам Соединенного Королевство. Если у гражданина нет почты, то можно позвонить по номеру в посольстве.

[ + – ] Пример формы в Facebook

Вероятнее всего, указать свое местоположение гражданам Великобритании предложено из-за обострившейся ситуации в Украине на фоне стягивания российских войск.

Напомним, Великобритания начала эвакуировать дипломатов из Украины из-за вероятного российского вторжения. В Форин-офис вернется половина сотрудников. Однако само посольство продолжит работать. В Государственном департаменте США 24 января заявили, что американские дипломаты могут по желанию выехать из Украины

Министерство иностранных дел Германии начало планировать эвакуацию семей дипломатов из Киева.