"Дайте про себе знати": МЗС Британії запустило онлайн-форму для британців в Україні (фото)

Підданим британської корони запропоновано заповнити форму із зазначенням електронної пошти для передавання свіжої інформації. Найімовірніше, через можливе вторгнення РФ.

У соціальних мережах Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку Великобританії запустило форму для громадян Сполученого Королівства в Україні. Їм рекомендовано її заповнити, щоб поінформувати країну про своє місцезнаходження. Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

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"Ви громадянин Великобританії в Україні? Якщо так, зареєструйтесь у нас, щоб ми могли надати вам найсвіжішу інформацію", — підписано в публікації.

Перейшовши за посиланням, буде запропоновано залишити свою електронну пошту, щоб МЗС могло зв'язатися з підданими королеви. Реєстрація доступна виключно громадянам Сполученого Королівства. Якщо громадянин не має пошти, то можна зателефонувати за номером у посольстві.

[ + – ] Приклад форми у Facebook

Найімовірніше, вказати своє місцезнаходження громадянам Великобританії запропоновано через ситуацію, що загострилася в Україні на тлі стягування російських військ.

Нагадаємо, Великобританія почала евакуювати дипломатів з України через ймовірне російське вторгнення. У Форін-офіс повернеться половина співробітників. Проте саме посольство продовжить працювати. У Державному департаменті США 24 січня заявили, що американські дипломати можуть за бажанням виїхати з України.

Міністерство закордонних справ Німеччини почало планувати евакуацію сімей дипломатів із Києва.